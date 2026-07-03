Rudi Voeller: “La decisione di Nagelsmann merita il nostro rispetto. Non è da tutti assumersi le proprie responsabilità”

03/07/2026 | 14:00:36

Il direttore sportivo della Nazionale tedesca, Rudi Voller, ha dichiarato in seguito alle dimissioni di Nagelsmann: “Dopo un’eliminazione dal Mondiale che ha deluso indistintamente tutti, la decisione di Julian merita il nostro rispetto. Questo perché si assume la responsabilità laddove avrebbe voluto continuare a costruire, anteponendo la nazionale nel suo complesso alla propria persona. Naturalmente, tutti avremmo desiderato un esito diverso del torneo e una prestazione più convincente da parte della nostra squadra. Ma Julian è e rimane un allenatore eccellente, e sono convinto che continuerà il suo percorso con successo. Sono sinceramente grato a Julian per la collaborazione leale e amichevole”. Le parole del dirigente al sito della Federazione tedesca.

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