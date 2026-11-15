Rudi Garcia torna all’attacco di De Laurentiis: “Mi esonerò perché volevo fare l’allenatore”

15/11/2026 | 11:21:50

Rudi Garcia torna a parlare della sua esperienza sulla panchina del Napoli e lancia una nuova frecciata ad Aurelio De Laurentiis. L’allenatore francese, esonerato nel novembre 2023 dopo appena quattro mesi alla guida degli azzurri, ha ripercorso i motivi che portarono alla fine della sua avventura in Campania nel corso di un’intervista concessa a The Athletic. Garcia ha dato una versione molto chiara della separazione con il presidente partenopeo, sostenendo che la decisione non fosse legata esclusivamente ai risultati ottenuti sul campo. “Sono mediterraneo per natura e ho il sangue caldo. Persino a Napoli, dove sono rimasto solo quattro mesi prima di essere esonerato dal presidente, non per i risultati ma perché volevo prendere le decisioni che un allenatore dovrebbe prendere, mi sono divertito”. Parole che riportano alla luce le tensioni tra il tecnico e De Laurentiis, soprattutto sulla gestione tecnica della squadra e sulle scelte di formazione. Al momento dell’esonero, il Napoli occupava il quarto posto in classifica, ma il rapporto tra le parti era ormai compromesso. Dopo l’addio di Garcia, la società affidò la panchina prima a Walter Mazzarri e successivamente a Francesco Calzona. Nel corso dell’intervista a The Athletic, l’ex allenatore azzurro ha raccontato anche un retroscena sul Manchester United. Nel 2021, dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer, Garcia sostenne due colloqui con il club inglese per un possibile incarico ad interim. “Mi sarebbe piaciuto lavorare in Inghilterra. Ho incontrato Darren Fletcher e John Murtough. Era un incarico ad interim e mi chiesero cosa avrei fatto una volta terminato. Dissi loro che avrei fatto così bene che sarei rimasto a Manchester, ma diedero il lavoro a Ralf”, ha raccontato, riferendosi a Ralf Rangnick. Spazio anche alla sua esperienza sulla panchina del Belgio e al caso Folarin Balogun durante il Mondiale 2026. Garcia ha ricordato la sorpresa quando gli venne comunicata la possibilità di annullare la squalifica dell’attaccante statunitense: “Quando il mio direttore sportivo mi ha detto che forse avrebbero annullato il cartellino rosso a Balogun e che avrebbe potuto giocare, ho pensato fosse uno scherzo. Ma era vero”.

Foto: x Belgio