Rudi Garcia su Regragui: “Prima vince la Coppa d’Africa, poi sbarcherà in Europa”

Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, ha parlato di Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco che con i suoi ragazzi sta disputando un Mondiale da urlo, diventando la prima squadra africana ad approdare alle semifinali: “Siamo molto amici. Ci sentiamo quando possiamo. Tra l’altro quando allenavo la Roma, mi venne a trovare e stette alcuni giorni a Trigoria per vedere i miei allenamenti. È pronto per venire in Europa? Me lo stanno chiedendo tutti. Secondo me la sua intenzione è vincere la prossima Coppa d’Africa, ma dopo arriverà il suo momento”.

Foto: Instagram Regragui