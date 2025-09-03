Rudi Garcia su Lukaku: “Giusto non operarsi, anche Totti fece in questo modo”

03/09/2025 | 22:30:48

Rudi Garcia, CT della Nazionale del Belgio, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi in particolare su Lukaku, il bomber del Napoli, che salterà tutte le prossime gare di qualificazione al Mondiale.

Queste le sue parole: “Lukaku? Vogliamo riaverlo il prima possibile, ma esiste la possibilità di non utilizzarlo nelle qualificazioni ai Mondiali di quest’anno. Quando ho parlato con lui, si è mostrato positivo. Ha uno spirito combattivo ed è già alle prese con la riabilitazione”.

Prosegue e conclude quindi Garcia, affrontando il tema della scelta presa da Lukaku di non operarsi: “Penso che la scelta sia stata giusta. Ha un’età in cui operarsi chirurgicamente potrebbe significare un’assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma. Noi cercheremo di qualificarci senza di lui, anche se verrà a trovarci qualche volta. L’assenza di Romelu non cambierà molto il nostro gioco. Avremo molto possesso palla contro squadre che cercano il contropiede. In Belgio è spesso così. I nostri giocatori in attacco dovranno trovare le giuste zone per posizionarsi. Lo abbiamo dimostrato in passato, ma dovremo dimostrare di poter segnare anche senza Romelu. Abbiamo la qualità necessaria per riuscirci”.

Foto: twitter Federazione Belgio