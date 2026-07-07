Rudi Garcia: “Ora l’obiettivo è la semifinale. Balogun? Non è cambiato niente”

07/07/2026 | 10:34:49

Dopo il 4-1 inflitto agli Stati Uniti, il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, è intervenuto nel post partita: “Spagna? Sono molto felice di poterci giocare in un Mondiale, sarà un momento stupendo. Intanto ci godiamo questa vittoria, poi da domani incominceremo a preparare questa partita. Adesso giochiamo il quarto e speriamo di passare in semifinale, questo è l’obiettivo. Balogun? No, non è stato necessario utilizzare questa storia, la partita era già abbastanza importante. Abbiamo avuto una prestazione stupenda. La selezione statunitense ha dimostrato il loro valore nella fase a gironi“.

Foto: twitter federazione belgio