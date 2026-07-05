Rudi Garcia: “Non sapevo che per la FIFA il 5 luglio fosse il primo di aprile

05/07/2026 | 23:33:48

Conferenza stampa in casa Belgio, con Rudi Garcia che ha parlato alla vigilia della gara contro USA, tornando anche sul caso Belagun: “Non sapevo che per la FIFA il 5 luglio fosse il primo d’aprile. Voglio fare riferimento anche al comunicato della federazione. Lì c’è scritto tutto. La federazione non difende solo se stessa, ma anche il calcio in generale, l’integrità e l’etica. Credo sia la prima volta nella storia che viene presa una decisione del genere. Ma va bene così, io mi concentro sulla partita. Ciò che conta è la mia squadra. E con o senza Balogun, questo non cambia il modo in cui affronteremo l’incontro. Ora voglio concentrarmi sull’aspetto sportivo. Parliamo di quello, per favore”.

Sui giocatori in dubbio per il match e la forma dei Diavoli Rossi infine: “Ci sono ancora alcuni punti interrogativi su De Bruyne, Trossard e Mechele. Vedremo come andrà l’allenamento tra poco. Ho bisogno di giocatori al 100 per cento”.

Foto: twitter Belgio