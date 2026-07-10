Rudi Garcia: “Non possiamo commettere determinati errori. Alcuni non erano al 100%”

11/07/2026 | 00:07:46

Il CT del Belgio, Rudi Garcia, ha parlato ai canali della FIFA, dopo la sconfitta contro la Spagna ai Mondiali.

Le sue parole: “Abbiamo giocato molto bene contro la Spagna. Ma a questo livello, semplicemente non ci si può permettere di commettere errori, e noi ne abbiamo fatti due. Tielemans ha rimediato un infortunio prima della partita. E Courtois si è infortunato durante il match, in più anche De Bruyne non è riuscito a terminare la partita”.

Foto: Instagram Napoli