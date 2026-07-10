TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Rudi Garcia: “Non possiamo commettere determinati errori. Alcuni non erano al 100%”

11/07/2026 | 00:07:46

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il CT del Belgio, Rudi Garcia, ha parlato ai canali della FIFA, dopo la sconfitta contro la Spagna ai Mondiali.
Le sue parole: “Abbiamo giocato molto bene contro la Spagna. Ma a questo livello, semplicemente non ci si può permettere di commettere errori, e noi ne abbiamo fatti due. Tielemans ha rimediato un infortunio prima della partita. E Courtois si è infortunato durante il match, in più anche De Bruyne non è riuscito a terminare la partita”.
Foto: Instagram Napoli