Rudi Garcia: “Io al Lione per vincere, non c’è un motivo per andare via”

Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni di Le Progres per parlare anche del suo futuro: “Quando sono arrivato, mi hanno proposto un anno d’opzione. Siamo tutti qui per vincere, felici insieme, per cui non c’è motivo per non proseguire quest’avventura. Io sono il presente di questo club. Finché io sto bene e il club sta bene con me, non c’è motivo per trasferirmi”.

Foto: Twitter ufficiale Lione