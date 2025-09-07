Rudi Garcia: “Che gioia veder giocare De Bruyne. Che classe”

07/09/2025 | 23:50:19

Rudi Garcia, CT del Belgio, ha parlato in conferenza stampa dopo il 6-0 contro l’Azerbaigian.

Queste le sue parole: “È stata una bella partita. Anzi, una bella settimana. L’atmosfera nel gruppo era fantastica e molti giocatori si sono fatti avanti. È stato un vero piacere vedere Kevin De Bruyne stasera. Che classe…Volevamo arrivare almeno secondi dopo questa sosta per le nazionali, e ora lo siamo, con una partita in più da recuperare. Quindi siamo sulla buona strada”.

Foto: x Belgio