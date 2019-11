Rudi Garcia-Champions League: statistica da incubo per l’allenatore del Lione

Numeri da incubo per Rudi Garcia in Champions League. In 27 gare, tra Lille, Roma e Lione, il tecnico francese ha raccolto una media punti a partita pari a 0.85. Nessun allenatore, con alle spalle almeno 20 panchine in Champions League, detiene una statistica così bassa.

0.85 – Rudi Garcia affiche 0.85 point par match en Ligue des Champions, soit la moyenne la plus faible dans l’histoire de la compétition pour un entraîneur à minimum 20 matches. Oups. pic.twitter.com/2sQxYMMKjq — OptaJean (@OptaJean) November 27, 2019

Foto: Profilo Twitter Marsiglia