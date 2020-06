Rudi Garcia: “Champions? Deficit di 12 partite rispetto alla Juve. Su Depay e Tousart…”

Rudi Garcia, allenatore del Lione, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sulla sfida contro la Juve, valida per il ritorno degli ottavi di Champions: “Siamo contenti di poterci allenare di nuovo, questo stop è stato molto lungo. In questi tre mesi, i giocatori hanno lavorato individualmente, senza palla e lontano dal campo. Ora c’è entusiasmo e dobbiamo mantenerlo in vista della prossima stagione. Avremo la possibilità di disputare partite amichevoli; arriveremo con un deficit di dodici partite rispetto alla Juventus. Abbiamo ancora delle possibilità di giocare una Coppa europea la prossima stagione. Tousart ci mancherà (andrà all’Hertha Berlino, ndr), ha dato tutto per il Lione, mettendo avanti sempre per il collettivo. Abbiamo però altre soluzioni: ritroveremo tanti infortunati e ci affideremo ai giovani, da Rayan Cherki a Maxence Caqueret, che hanno fatto il loro esordio con noi. Hanno dimostrato di poter aiutare il gruppo. Il settore giovanile funziona molto bene, abbiamo un gruppo molto giovane, che deve crescere. È necessario però che qualcuno abbia la leadership. Il ritorno di Memphis Depay ci aiuterà molto”.

