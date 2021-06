Rudi Garcia: “Andrò in Premier o in Liga, voglio un progetto vincente. Mourinho alla Roma? Scelta coraggiosa”

Rudi Garcia ha grande voglia di ripartire, dopo la separazione con il Lione, il tecnico ex Roma è alla ricerca del progetto giusto. Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha ammesso: “Penso che andrò in Premier o in Liga, ma stavolta vorrei un progetto per vincere o almeno andare in Champions”. Poi su Mourinho che è passato alla Roma. “Tornare dopo che hai fatto il massimo, ovvero conquistare il Triplete, è una sfida difficile. Ci vuole coraggio”.

FOTO: Twitter Rudi Garcia