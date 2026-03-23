Rubinacci-Reggiana verso l’esonero: confermato. Bisoli opzione concreta

23/03/2026 | 18:30:32

Ieri vi avevamo anticipato quanto la posizione di Rubinacci fosse a rischio dopo gli ultimi risultati (4 sconfitte nelle più recenti 5 partite). Ci sono conferme di ogni tipo, proprio in queste ore la Reggiana sta decidendo di sollevare l’allenatore dall’incarico per procedere al terzo cambio stagionale. Non ci sono margini per il ritorno di Dionigi, che aveva portato la squadra quasi in zona playoff prima delle cessioni invernali, adesso il principale candidato è Pierpaolo Bisoli. Quest’ultimo, reduce da un’esperienza a Modena, accetterebbe anche un contratto di poche partite (sei) più eventuale opzione rinnovo in caso di salvezza. Per la Reggiana è un momento difficilissimo fatto di scelte sbagliate e di naufragio in classifica.

foto x modena