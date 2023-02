Rubiales: “Addio di Luis Enrique voluto da tutti. Non c’era sostituito migliore di De la Fuente”

Durante l’intervista concessa a Europa Press, Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, è tornato a parlare dell’addio di Luis Enrique alla Nazionale Spagnola dopo l’ultimo Mondiale in Qatar: “Sono grato al lavoro di Luis Enrique, ma la decisione di non proseguire è stata unanime. Non c’era sostituto migliore di Luis de la Fuente, che è un grande allenatore”.

Foto: Instagram Luis Enrique