Rubiales a processo: “Dissi a Hermoso di dimenticare il rigore sbagliato, poi chiesi di baciarla”

Oggi è uno dei giorni più importanti nel processo relativo al bacio non consensuale tra l’ex presidente RFEF Rubiales e la calciatrice Jenni Hermoso durante i Mondiali femminili del 2023. Per prima cosa hanno preso la parola gli esperti , che presenteranno il rapporto sulla lettura labiale delle parole pronunciate da Rubiales e Hermoso pochi istanti prima del bacio. Queste le dichiarazioni dell’ex presidente a processo:

“Sono stato presidente della RFEF dal 17 maggio 2018. Sono stato squalificato il 26 agosto 2023 dalla FIFA. Gli arbitri e la squadra che aveva perso erano già arrivati. Era il turno dei nostri giocatori. Quando Jenni è venuta da me, ha fatto un gesto perché aveva sbagliato un rigore. Per lei è stato tremendo. Le ho detto di dimenticare il rigore, che siamo campioni e che questo è merito suo. Mi ha stretto per le ascelle, mi ha sollevato e quando sono caduto le ho chiesto se potevo darle un piccolo bacio e gliel’ho dato. Ecco cosa è successo.”

Foto: X RFEF