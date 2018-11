Ruben Neves incanta in Premier: è bagarre tra le big d’Europa. Ma il Wolverhampton…

Ruben Neves si candida a diventare un prossimo uomo mercato. Il centrocampista classe 1997 del Wolverhampton e della nazionale portoghese, sta attirando le attenzioni delle big europee a suon di ottime prestazioni. Ecco perché, secondo la stampa inglese, sarà uno dei protagonisti assoluti in vista delle delle prossime sessioni. Ruben Neves nel recente passato è finito nel mirino delle due squadre di Manchester, oltre che della Juve e del Paris Saint-Germain che lo apprezza da tempo. Secondo quanto riportato dal Telegraph, però, il Wolverhampton non sarebbe affatto contento di questa bagarre per il proprio giocatore. Il club proprietario del cartellino si è infatti affrettato a confermare all’agente e ai club interessati che almeno fino a fine stagione il regista classe ’97 non si muoverà.

Foto: Twitter ufficiale Wolverhampton