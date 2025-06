Rúben Neves: “Abbiamo conquistato una vittoria importante. Ora serve la stessa concentrazione contro il City”

27/06/2025 | 09:18:46

Rúben Neves ha commentato la vittoria per 2-0 contro il Pachuca, sottolineando il valore del risultato nel cammino dell’Al Hilal nel Mondiale per Club. «Questa vittoria ci ha permesso di arrivare a cinque punti, un buon bottino in vista della fase successiva», ha detto il centrocampista portoghese, consapevole dell’importanza di mantenere alta la guardia. «Adesso ci aspetta una sfida durissima contro il Manchester City, una delle squadre più forti al mondo, e dovremo affrontarla con la stessa determinazione e continuità”. Neves ha infine evidenziato come la squadra debba rimanere concentrata e compatta, evitando cali di tensione: «Per andare avanti in questo torneo serve costanza, concentrazione e impegno massimo in ogni partita».

Foto: Instagram Ruben Neves