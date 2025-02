Ruben Dias su Walker: “Era un giocatore su cui tutti contavamo”

Le parole in conferenza stampa del difensore del Manchester City Ruben Dias, in vista dell’importantissimo match di playoff di Champions contro il Real Madrid.

“Questa è la stagione più difficile per noi da quando sono qui. Anche se siamo ancora lì e possiamo vincere. Più saremo solidi in difesa e meglio giocheremo. Sono uno degli avversari più difficili che possiamo affrontare. Sappiamo quanto dobbiamo essere bravi per vincere questa partita. Abbiamo dominato la scorsa stagione, ma non siamo riusciti a segnare il gol di cui avevamo bisogno. Il match col Real? Non percepisco le vibrazioni di Erling contro Kylian. È City contro Real, ci sono grandi nomi da entrambe le parti”.

Su Walker, ex leader dei Citizens ora al Milan: “Era un giocatore su cui tutti contavamo. Ora non c’è più, quindi è il momento che un altro si faccia avanti e abbiamo abbastanza nomi in grado di farlo”.

Foto: Instagram Dias