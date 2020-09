Ruben Dias e quella confessione che sa tanto di Manchester City

Il Manchester City vuole un altro difensore centrale e lo ha ormai individuato in Ruben Dias, classe 1997. Avrebbe voluto Koulibaly, ha puntato Gimenez per la prossima stagione, ma le cifre dell’operazione ormai in dirittura con il Benfica confermano la tendenza. Il City non avrebbe voluto spendere più di 50-55 milioni, aggiungendo bonus o una contropartita tecnica. Infatti, al Benfica è destinato ad andare Otamendi, ormai fuori dai giochi City, come ha ammesso nelle ultime ore lo stesso Jorge Jesus. E Ruben Dias, in gol ieri contro il Moereirense, nel dopo partita ha confessato: “Sono felicissimo, è stata una partita molto importante per me. Ho segnato un gol e posso fare una dedica, credo tutti sappiano di cosa si tratta”. In pratica, un quasi addio al Benfica: lo aspetta il Manchester City.

Foto: sito MCFC