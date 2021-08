Ruben Dias dopo il rinnovo: “Felice di firmare questo accordo. Ecco i miei obiettivi”

Ruben Dias ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City fino al 2027. Ecco le dichiarazioni del difensore portoghese, dopo l’estensione del contratto, rilasciate al sito ufficiale del club inglese: “Sono molto felice di firmare il nuovo accordo. Mi sono goduto ogni singolo minuto del mio tempo al City da quando sono arrivato l’anno scorso. Giocare per il City ha superato tutte le mie aspettative ed è un vero piacere far parte di una squadra così incredibile. Vorrei anche ringraziare Pep e lo staff tecnico per il modo in cui mi hanno aiutato a crescere come giocatore e continuano a spingermi a migliorare. Fare parte della squadra che ha ottenuto così tanto la scorsa stagione è stato incredibile e ci ha reso tutti affamati di ottenere ancora di più. Ora voglio solo provare a fare la mia parte per aiutare il club ad avere successo in questa stagione e oltre”.

Foto: Twitter Manchester City