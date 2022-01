Rubata una maglia di Ibrahimovic e 6 mila euro in casa Rivera: la cassaforte esplode e ladri arrestati

Brutto episodio accaduto in casa di Gianni Rivera, alcuni ladri si sono introdotti nell’abitazione dell’ex campione rossonero e hanno rubato dalla cassaforte una maglia di Ibrahimovic e seimila euro in contati. La banda non ha però fatto i conti con la fiamma ossidrica utilizzata per scassinare la cassaforte che ha provocato un incendio. La situazione ha allarmato i vicini e le persone nel quartiere che immediatamente hanno avvisato la polizia. Gli agenti della Questura di Roma hanno ricostruito il fatto e hanno ispezionato una panda blu parcheggiata nei presi del lungotevere Tor di Nona dopo aver notato due uomini e una donna sospetti. Nell’auto è stata rinvenuta la refurtiva che ha fatto scattare ulteriori indagini dopo le testimonianze di altri agenti intervenuti sul posto con in vigili del fuoco e di alcuni testimoni. Sono stati così trovati e arrestati due albanesi di 29 e 33 anni, con le indagini che proseguono per accertarsi che non ci fossero altri complici.