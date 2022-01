Ruan Tressoldi: “I primi giorni sono stati difficili ma sono arrivato in una grande società”

Il nuovo difensore del Sassuolo Ruan Tressoldi si è così presentato in conferenza stampa: “Mi considero un difensore rapido, con buona tecnica, grande attenzione, forza fisica e determinazione. Quando ho saputo dell’interesse del Sassuolo nei miei confronti ho iniziato a guardare le partite e ho saputo che c’era Rogerio in squadra. A quel punto ho parlato con i miei agenti e da subito ho abbracciato l’idea di venire qui perché questa è una grande società. I primi giorni sono stati difficili ma ora mi sto adattando. Ringrazio Rogerio e Matheus che mi stanno aiutando con la lingua e che mi sono vicini. Sto lavorando tanto per essere pronto per questo campionato. Sono sempre stato un difensore tecnico e penso che il gioco del Sassuolo sia ideale per le mie caratteristiche”.

FOTO: twitter sassuolo