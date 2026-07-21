Rrahmani: “Vogliamo essere competitivi in ogni competizione. Allegri? Ottima impressione, è un vincente”

21/07/2026 | 14:10:58

Dal ritiro del Napoli, ha parlato il difensore Amir Rrahmani.

Le sue parole a Sky Sport: “Stiamo lavorando bene, sia con la palla che senza. Sta andando tutto bene e speriamo di concludere al meglio questo ritiro”.

Impressione di Allegri: “Si può dire che il lavoro è simile sotto alcuni aspetti, però con la palla è diverso rispetto a senza palla. Con il possesso serve maggiore attenzione, bisogna gestire il pallone e trovare le giocate. Sono due tipi di lavoro differenti. Il mister è una persona molto positiva. È sempre così e questo piace a tutti noi. C’è un bel rapporto, possiamo parlare liberamente con lui. Fin dall’inizio si vede questa sua positività e per noi è importante”.

Su Rafa Marin e Marianucci: “Sono due giocatori giovani ma forti. Rafa Marin ha già dimostrato il suo valore. Consigli? C’è un nuovo allenatore che chiede un modo diverso di giocare, quindi è difficile darne ora”.

Sul sistema di gioco: “Da quello che si è visto nei primi allenamenti e nelle partitelle, sembra proprio che si vada verso una difesa a quattro”.

Gli obiettivi: “Lo vedremo con il tempo, solo la stagione dirà dove saremo. I nostri obiettivi sono tutti e tre: campionato, Champions League e Coppa Italia. Vogliamo fare bene in tutte le competizioni. A febbraio o marzo capiremo dove saremo, ma dobbiamo credere in quello che facciamo e nella possibilità di arrivare fino alla fine”.

Foto: Instagram Rrahmani