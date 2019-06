Rrahmani verso il Verona: giusta l’anticipazione di stamattina dal Belgio

In attesa di Sprocati, il Verona ha ormai chiuso per Amir Rrahmani, difensore centrale che può essere adattato sulle fasce, classe 1994 ormai in uscita dalla Dinamo Zagabria. L’anticipazione, nel pieno rispetto delle fonti, è di stamattina dell’autorevole quotidiano belga Le Soir che parlava di un sorpasso Verona nei riguardi dello Standard Liegi. La valutazione è di circa 2 milioni, probabile che sia stato Juric a consigliare l’acquisto di un altro croato.

Foto uefa.com