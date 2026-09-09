Rrahmani: “Vedremo dove potremo arrivare. Pensiamo al presente e non torniamo indietro”

09/09/2026 | 20:12:35

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre-partita della sfida di Champions League contro l’Arsenal: “Dico sempre che nel calcio devi pensare ad oggi, se torni dietro vivi una verità bugiarda. Quindi devi pensare sempre al presente e al futuro e a quello che può portare benefici. Subendo questi gol vuol dire che sono partite dove può succedere di tutto, stasera l’avversario è forte. Stasera è un test importante per la difesa e per tutta la squadra. Vedremo dove possiamo arrivare. Vediamo cosa porta la partita, perché molto dipende dall’avversario come vuole affrontarci”.

Foto: Instagram Rrahmani