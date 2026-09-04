Rrahmani: “Sognavo di sbarcare in un campionato top. Voglio aiutare il Venezia con i gol”

04/09/2026 | 19:45:27

Albion Rrahmani, attaccante del Venezia, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Mi sento bene qui, ho delle belle sensazioni. La squadra è nuova, ci sono tanti giocatori nuovi e vedo che stiamo tutti cercando di dare il nostro meglio sia in settimana che nelle partite e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Il mister ci sta dando un’idea di calcio e noi la stiamo seguendo, in queste prime partite sicuramente ci è mancata un po’ di fortuna. Se andiamo a vedere, abbiamo sempre fatto degli ottimi primi tempi e poi come dice mister Stroppa dobbiamo cercare di capitalizzare meglio le occasioni da gol che abbiamo. Io sono a disposizione della squadra, gioco dove decide il mister, se gioco come numero ‘9’ sono più vicino alla porta, se gioco più arretrato cercherò comunque tramite le mie qualità di aiutare la squadra in tutte le azioni. Abbiamo tanta qualità nel reparto offensivo, dobbiamo soltanto continuare a creare tutte queste occasioni e a cercare poi di concretizzarle. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in uno dei top campionati d’Europa e sono contento di averlo realizzato, voglio fare gol e assist per aiutare il Venezia a raggiungere tutti gli obiettivi. Ho avuto la fortuna di crescere con tanti giocatori forti e il primo che voglio menzionare è mio padre perché anche lui è stato un giocatore e con lui mi sono allenato tanto quando ero giovane e ci confrontiamo sempre”.

foto sito venezia