Rrahmani: “Questo è uno dei migliori Napoli in cui abbia mai giocato. Su Beukema…”

20/07/2025 | 14:52:39

Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il ritiro pre-stagionale degli azzurri a Dimaro. Il giocatore ha definito lo scorso ritiro come il più impegnativo della sua carriera, sottolineando però come quest’anno la squadra stia affrontando la preparazione con maggiore consapevolezza nonostante le difficoltà di allenamenti intensi e doppie sedute giornaliere. Parlando dei nuovi acquisti: “Sono giocatori che non arrivano per caso – ha spiegato – sono stati scelti dalla società perché forti e abituati a competere ad alti livelli”. In particolare, il difensore ha evidenziato l’importanza di creare un’intesa con i nuovi compagni di reparto, in particolare con Beukema: “Cerco sempre di parlare con i nuovi difensori per capire i loro movimenti e costruire automatismi, così il gioco difensivo diventa più fluido”. A proposito degli obiettivi personali, Rrahmani si è mostrato concentrato soprattutto sui traguardi di squadra, senza fissare mete individuali: “Vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno, anche se nel calcio non si può mai sapere. Speriamo di fare bene”. Riguardo a De Bruyne, il difensore ha raccontato come il centrocampista belga fosse già ben informato sul Napoli, avendo chiesto consigli a compagni di nazionale prima di arrivare. “Ha tanta qualità – ha aggiunto – e solitamente quando un giocatore arriva in una nuova squadra deve adattarsi alle richieste dell’allenatore”. Infine, sul possibile livello raggiunto dalla squadra, Rrahmani si è mostrato prudente: “Non so se questo sarà il Napoli più forte in cui abbia giocato, lo capiremo col tempo. Sicuramente è tra i migliori.

Foto: Instagram Rrahmani