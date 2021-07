Rrahmani: “Con Spalletti impatto positivo, è un allenatore con le idee chiare”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21 dopo la vittoria in amichevole contro la Pro Vercelli. Ecco un estratto delle sue parole:

Sul gol vittoria

“Ho provato a colpire la palla lunga ed è andata bene con Osimhen che ha poi tradotto in gol il pallone vacante. Le amichevoli ci servono per metterci in forma, ma mancano ancora tanti calciatori per completare il gruppo. Quelli che sono qui però stanno dando il massimo”.

Sulle differenze tra Gattuso e Spalletti in fase difensiva

“Per adesso non posso dire niente, ma l’impatto con Spalletti è sicuramente positivo. È un allenatore che sa cosa vuole, qual è lo stile di gioco. Il mister conosce le nostre qualità e sa cosa possiamo fare”.

Su Koulibaly

“Kalidou è importantissimo per il Napoli, è da tanto che sta qua. Per noi è molto importante che rimanga”.

