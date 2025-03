Rrahmani: “Ho avuto un po’ di pressione dal club per non giocare in Nazionale”

Il difensore del Napoli Rrahmani, ha parlato direttamente dal ritiro del Kosovo dopo la sfida contro l’Islanda valida per i playout retrocessione della Nations League dalla Lega B alla Lega C: “Vincere è sempre positivo, credo che abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo dato più spazio e fiducia per la seconda partita, dato che sarà ancora più difficile, come una finale. Per noi, che non siamo mai arrivati a questo punto, è ovviamente un grande traguardo, ma anche oggi è stata una partita difficile”. Ha poi rilevato un retroscena sul suo impiego con la Nazionale: “Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché sono uscito dall’ultima partita, quattro giorni fa, e ho avuto anche un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena”.

Foto: Instagram Rrahmani