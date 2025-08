Rrahmani: “Due scudetti con questa maglia sono storici. Da bambino sognavo di giocare in Premier”

01/08/2025 | 21:30:37

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, dal palco di Castel di Sangro, ha parlato del momento in casa azzurra e di alcune considerazioni personali: “I miei due momenti che porto nel cuore dei due scudetti vinti a Napoli? Nel 2023 ricordo sicuramente quando eravamo in vantaggio di molti punti – riporta TuttoNapoli.net – però era la prima volta che stavamo per vincere uno scudetto: eravamo a +15 ed avevamo paura di perderlo! Per il secondo scudetto, sicuramente la partita contro il Parma è stato un dramma, poi con il Cagliari e la vittoria finale. Il complimento più bello? A me dissero che avevo vinto due scudetti come Maradona, ed è una cosa importante. Sognavo la Premier League, da bambino per me era il campionato migliore del mondo. Però ormai sono qui, e sono concentrato sul Napoli. Quando sono arrivato a Napoli? Ero arrivato al Verona da poco, Giuntoli dopo due-tre partite chiamò il mio agente e disse che mi voleva al Napoli. Aveva già deciso di acquistarmi. Ero arrivato da pochissimo, non ci credevo poi a gennaio venne confermato tutto. Un consiglio da dare a chi vuole diventare calciatore? Lavorare tutti i giorni, non mollare mai, dare il massimo anche quando non vuoi allenarti, farlo anche se sei stanco”.

Foto: Instagram Napoli