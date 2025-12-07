Rrahmani: “Dobbiamo goderci questa vittoria. Spalletti uno dei miei migliori allenatori”

07/12/2025 | 23:08:18

Amir Rrahmani ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Juventus: “Ora dobbiamo goderci questa vittoria, perché abbiamo sofferto ma meritato. Poi penseremo alla Champions, giochiamo fuori casa ed è sempre complicato farlo. Spalletti? Non ci siamo incrociati. Resta uno dei migliori allenatori che ho avuto. Sappiamo tuttti che è un grande uomo. Pensiamo sempre alla prossima partita, perché non possiamo restare su quella vinta. Ma festeggiamo, perchè ci alleniamo e lavoriamo per questo. Per far felici i tifosi e tutti. Abbiamo preparato la partita per giocare contro una punta. La partita è stata identica come quella contro l’Atalanta, ci siamo trovati bene”.

Foto: Instagram Rrahmani