Rrahmani: “Cosa è cambiato con l’arrivo di Spalletti? Ora gioco di più”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa insieme all’allenatore Luciano Spalletti alla vigilia della sfida al Leicester City in Europa League:

“Sono partite sempre speciali, questi 90′ possono decidere la fortuna di due squadre. E’ una partita speciale, dobbiamo entrare in campo pronti a dare tutto”.

Cos’è cambiato per te personalmente con l’arrivo di Spalletti?

“Adesso sto giocando di più, questo è cambiato (ride, ndr). In una squadra come il Napoli in ogni posizione devono esserci i doppioni e noi al centro della difesa abbiamo quattro calciatori forti. Il mister ci chiede sempre cose diverse, dipende dall’avversario. Bisogna sempre essere concentrati su quello che ci chiede, visto che cambia, quindi bisogna essere sempre pronto”.

Quant’è importante per voi giocare una gara così decisiva al Maradona?

“E’ una partita speciale, tutti sognano di giocare queste gare e qui si vedono i calciatori veri, che hanno carattere e sanno quello che vogliono”.

Il Napoli con De Laurentiis si è sempre qualificato al turno successivo d’Europa League: sentite questa responsabilità?

“Noi sentiamo sempre la responsabilità, non solo in Europa League ma anche in campionato. Vogliamo giocare sempre per vincere, anche se a volte succede altro”.

