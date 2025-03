Rrahmani chiarisce: “Sono sempre pronto per il Napoli e per il Kosovo”

Rrahmani tramite i propri social, ha voluto chiarire il misunderstanding dopo aver dichiarato che il Napoli avesse fatto pressioni per non farlo giocare con la Nazionale: “La parola ‘pressione’ dipende da che maniera uno lo dice e in quale lingua. In italiano sarebbe ‘preoccupazione’. Preoccupazione perché quattro giorni fa sono uscito dal campo. Ho parlato insieme ai dottori di tutte e due le parti e abbiamo deciso che valeva la pena giocare, anche perché abbiamo vinto. Sono sempre pronto per il Napoli e per il Kosovo”.

Foto: Instagram Napoli