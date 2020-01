Rrahmani al Napoli per luglio: ora le visite, domani sì! Una nostra esclusiva del 7 gennaio

Il Napoli ha chiuso da giorni l’importante operazione in entrata (per luglio) relativa ad Amir Rrahmani. Dopo varie interpretazioni – non tutte esatte – sulle visite mediche, domani è il giorno: il difensore kosovaro classe ’94 è atteso a Villa Stuart per i classici controlli di rito prima della firma. Un affare per noi definito e completato già dallo scorso 7 gennaio, come vi abbiamo raccontato in esclusiva. Confermate anche le cifre: nelle casse del Verona finiranno 12 milioni di euro più 2 di bonus. Il Napoli si regala il colpo Rrahmani, con il difensore che resterà all’Hellas fino al termine della stagione.

Foto: Twitter Kosovan Football