Roy Keane: “Trovo irrispettoso il modo di esultare dei brasiliani”

Via ITV, Roy Keane ha parlato del Brasile e del modo dei brasiliani di festeggiare i gol messi a segno, ovvero danzando e ballando in mezzo al rettangolo di gioco. Queste le sue parole di poco gradimento verso queste esultanze: “Le persone dicono che questa è la loro cultura, ma in realtà io penso che tutto ciò sia molto irrispettoso nei confronti dell’avversario. Dopo 4 gol il Brasile continuava a festeggiare ballando, lo facevano ogni volta. La prima volta ci può stare, ma quelle dopo no: addirittura Tite si è messo a festeggiare con i ragazzi”. Dichiarazioni come sempre senza peli sulla lingua da parte di Keane.

Foto: Twitter Nottingham