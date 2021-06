Roy Keane duro su Joao Felix: “E’ un impostore, se fossi Cristiano Ronaldo andrei a prenderlo negli spogliatoi”

L’ex giocatore del Manchester United, Roy Keane, si è lasciato andare commentando la prestazione di Joao Felix contro il Belgio. Ecco cosa ha detto alla televisione britannica ITV: “Questo ragazzo è un impostore. È un impostore. La squadra deve segnare e lui tira. Quanto è costato… cento milioni? Se fossi Cristiano Ronaldo , andrei a prenderlo negli spogliatoi“. Joao Felix ha avuto due occasioni nel secondo tempo, una di testa e un tiro da fuori.

Su Cristiano Ronaldo: “È il calciatore più intelligente che abbia mai visto. Per come gioca e perché non si occupa di creare occasioni, ma ha quella bravura e quella arroganza di cui hanno bisogno i grandi giocatori”.

Foto: Twitter Nottingham Forrest