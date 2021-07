Roy Keane duro con Sterling e Grealish: “Non possono permettere che un ragazzino calci il rigore”

Fa ancora discutere in Inghilterra il modo in cui è maturata la sconfitta contro l’Italia in finale a Euro 2020. A tal riguardo, ai microfoni di ITV, ha detto la sua anche l’ex capitano del Manchester United, Roy Keane. Quest’ultimo si è scagliato contro i veterani inglesi per un motivo in particolare. Di seguito le sue parole:

“Se sei Sterling o Grealish non puoi stare seduto e lasciare che un ragazzino calci il rigore, non puoi permetterlo. Loro hanno molta più esperienza, Sterling ha vinto trofei. Avrebbero dovuto lasciar stare il ragazzino e alzarsi per tirare”.

Foto: Twitter Inghilterra