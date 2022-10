Roy: “Il Napoli gioca bene dai tempi di Sarri. Osimhen? Ha grande cuore”

Domani sarà una partita affascinante e ricca di storia quella tra Napoli e Ajax. A parlare della sfida è stato anche l’ex giocatore dei lancieri, Bryan Roy, che ha elogiato il modo di giocare degli azzurri nel suo intervento su 1 Station Radio: “È dai tempi di Sarri che questa squadra gioca bene a calcio. La dirigenza ha ingaggiato ottimi allenatori nel corso degli anni, oltre che tanti calciatori importanti. È una squadra che regala spettacolo in campo. Ho visto giocare Osimhen, ma che calciatore è? Ha tecnica, velocità ed ha un grande cuore. Spalletti può contare su attaccanti importanti, i quali hanno disputato un’ottima gara la settimana scorsa. Lozano è molto pericoloso, lotta tanto in campo. Il rientro di Osimhen sarà complicato da gestire per la difesa dell’Ajax, Timber potrebbe riscontrare tanti problemi”.

Foto: instagram Napoli