Roy Hodgson si ritira: “Decisione non facile, gli addii non mi sono mai piaciuti”

Roy Hodgson si ritirerà alla fine della Premier il prossimo weekend. Il manager inglese lascerà il Crystal Palace e concluderà la sua carriera da allenatore.

Hodgson ha parlato in conferenza stampa stampa proprio di questo tema, dopo tantissimi anni di carriera: “Gli addii non sono il mio forte, sono stato molto più bravo con i saluti. Non è stata una decisione preda dall’oggi al domani, ma forse è il momento giusto per lasciare il club e il calcio a fine stagione. Siamo comunque riusciti a concludere la stagione in modo molto dignitoso, e questo è importante. Quello che porterò sempre con me è il ricordo del piacere di arrivare al campo di allenamento e lavorare con tutti i giocatori. Un allenatore che non rende omaggio all’amore e al sostegno che riceve dalla sua famiglia sarebbe molto disonesto. Sono stato estremamente fortunato: mia moglie e mio figlio non mi hanno mai chiesto nulla. I tifosi del Crystal Palace sono incredibili. Sono felice di averne fatto parte e ti come hanno trattato me e il mio staff”.

Hodgson è stato protagonista anche in Serie A, quando ha allenato l’Inter dal 1995 al 1997 e poi nel 1999 e nel 2001 per pochi mesi l’Udinese. Dal 2012 al 2016 è stato CT della Nazionale inglese.

Foto: The Sun