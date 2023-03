Roy Hodgson allenatore più anziano in Premier League: “Pensione? Non mi sento vecchio”

Il settantacinquenne Roy Hodgson è diventato l’allenatore più anziano dell’attuale Premier League e non solo. Infatti, l’attuale tecnico del Crystal Palace è anche quello più anziano in tutta la storia del massimo campionato inglese. In conferenza stampa Hodgson ha rilasciato le seguenti parole: “Ho accettato di essere andato in pensione, per così dire, perché è quello che dicevano tutti. Quando camminavo per strada la gente mi chiedeva se mi sto godendo la pensione. Allo stesso tempo non mi sono mai sentito abbastanza vecchio per andare in pensione. So di esserlo e so che il mio certificato di nascita mi dice che lo sono, ma non mi sento veramente così”.

Foto: sito ufficiale Crystal Palace