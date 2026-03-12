Rowe: “Vogliamo i quarti di finale. Al ritorno sarà tosta ma ce la giocheremo”

12/03/2026 | 22:14:54

L’attaccante del Bologna, Rowe, ha parlato a Sky dopo la gara terminata 1-1 contro la Roma.

Queste le sue parole: “Sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra, l’obiettivo è qualificarci al prossimo turno. Volevamo vincere, ma il pareggio è meglio della sconfitta. Sono contento del mio assist. La Roma è un’ottima squadra, non sarà facile ma crediamo nella qualificazione. Dobbiamo dimostrarlo sul campo, i nostri tifosi stasera sono stati fantastici, ci aiuteranno anche nel ritorno ma sappiamo quanto sia caldo il pubblico dell’Olimpico”.

Foto: sito Bologna