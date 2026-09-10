Rowe: “Spero di fare grandi cose qui a Bergamo. Se sono il nuovo Lookman? Lui in campo ha le sue qualità e io le mie, siamo diversi”
10/09/2026 | 15:45:23
Il nuovo attaccante dell’Atalanta, Jonathan Rowe, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:
“Sono molto contento di iniziare con l’Atalanta. E’ stato un percorso lungo, ma alla fine siamo arrivati a questo obiettivo. Spero di fare grandi cose qui a Bergamo. Io il nuovo Lookman? Lookman penso che sia un grande calciatore, l’ho visto in vacanza e ha parlato molto bene dell’Atalanta: ciò mi ha motivato a scegliere l’Atalanta stessa. Lui in campo ha le sue qualità, io le mie, siamo diversi, ma spero di mettere le mie qualità al servizio dell’Atalanta per raggiungere i nostri obiettivi”.
Foto: sito Atalanta