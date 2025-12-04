Rowe e Castro scacciano la paura: il Bologna ribalta il Parma (2-1) e va ai quarti di Coppa Italia

04/12/2025 | 19:54:47

Il Bologna ribalta 2-1 il Parma e si prende i quarti di Coppa Italia. Un buon Parma spaventa il Bologna al Dall’Ara, i campioni in carica in Coppa Italia vanno sotto con il gol di Benedyczak al 13′ di gioco. Una brutta partenza dei padroni di casa, che si svegliano quando vanno sotto e trovano il gol del pareggio con Rowe al 38′. L’esterno offensivo sfrutta un errore del giovane Trabucchi e si invola verso la porta di Guaita. Il primo tiro, di sinistro, finisce sul palo, ma sulla ribattuta ancora Rowe riesce a mettere in porta la rete dell’1-1. Nel secondo tempo i ragazzi di Italiano cambiano marcia, ma il gol vittoria arriva solo all’88’ con Castro. Gran colpo di testa dell’attaccante su cross di Odgaard: gli emiliano la ribaltano. I 5′ di recupero non bastano al Parma, il Bologna va ai quarti e aspetta la vincente di Lazio-Milan.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Sulemana (70′ Pobega), Ferguson; Bernardeschi (80′ Immobile), Fabbian (80′ Odgaard), Rowe (70′ Dominguez); Dallinga (70′ Castro). All. Italiano.

PARMA (3-5-1-1): Guaita; Delprato, Trabucchi (55′ Estevez), Troilo; Britschgi, Ordonez (86′ Hernani), Keita, Cremaschi (86′ Djuric), Lovik; Ondrejka (46′ Oristanio); Benedyczak (66′ Cutrone). All. Cuesta.

foto x parma