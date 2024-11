Rovella: “Voglio restare alla Lazio a vita”

“La Juventus ha fatto male a cederti?”. Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Lazio, Niccolò Rovella, ha così risposto alla domanda: ”

“Io penso alla Lazio, non parlo della Juventus e non è nei miei pensieri. Spero di stare tanti anni, anzi per sempre qui alla Lazio. Ringraziare i tifosi e festeggiare con loro a fine partita è sempre importante, oggi non trovavamo il gol e si è sentita la spinta dell’Olimpico”.

Foto: Instagram Rovella