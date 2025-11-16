Rovella, un’altra “perla” nella stagione surreale della Lazio

La Lazio sta vivendo una stagione surreale, indipendentemente dalle interpretazioni di chi fa finta di nulla. E dalla copertura mediatica di chi ha interessi in questo senso. La vicenda relativa a Nicolò Rovella è la fotografia di questa stagione. E dispiace per chi ha dato consigli (sbagliati) in tal senso, con il risultato di perdere solo tempo, tanto – troppo – tempo. Quelli bravi a lanciare proclami sui social dovrebbero essere gli stessi a intuire il ruolo che hanno: cosa gli compete e cosa non gli compete. Decidere di non operarsi, scegliendo una terapia conservativa che non dà i risultati, per poi sciogliere le riserve e operarsi quando la suddetta terapia non funziona, è qualcosa che non può appartenere a una logica. E non vale il discorso che “in molti casi si può risolvere con la terapia conservativa” quando con una decisione opposta risolvi il problema. In un presunto lavoro di gruppo, ognuno fa come gli pare. Siamo nel surreale, se pensiamo che Rovella manca dal derby con la Roma e che, se avesse provveduto all’intervento, sarebbe già stato nelle condizioni di tornare in campo. Invece, lo farà soltanto adesso e se ne riparlerà tra circa 40 giorni. In lista non c’era Dele-Bashiru per fare spazio a Basic in virtù del suo infortunio e dell’emergenza, adesso il nigeriano sta bene e può rientrare visto che Rovella dovrà operarsi. Complimenti, porte girevoli e avanti un altro…

