Rovella su Belahyane: “Acquisto importante, spero ci possa dare una mano”

La Lazio nella serata di ieri ha vinto per 2-1 contro il Cagliari, conquistando tre punti fondamentali in ottica classifica. Allo stesso tempo, però, si è chiuso il calciomercato invernale che ha visto la compagine biancoceleste chiudere diversi colpi. Tra questi c’è grande curiosità per Belahyane e a parlarne, ai canali ufficiali del club, è stato Rovella: “Belahyane? È un acquisto importante siamo felici per gli acquisti, speriamo ci possano dare una mano importante, li aspettiamo. Per quanto riguarda Vecino, lui è molto importante per noi”. Il centrocampista ha poi continuato, parlando della prossima sfida che vedrà la Lazio scendere in campo contro il Monza. Queste le sue parole: “La prossima sarà all’Olimpico contro il Monza e cercheremo i tre punti che sono fondamentali. Questa cattiveria nel fare risultato ce l’abbiamo sempre avuta. I primi minuti con la Fiorentina sono stati sottotono, ma il secondo tempo è stato di ottimo livello. Dobbiamo ricercare prestazione e risultato, aspettiamo il Monza per vincere tutte le altre”.

FOTO: Instagram Rovella