Rovella: “Per me sarà un anno importante. Dovremo fare meglio dell’anno scorso”

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, cercando di analizzare la stagione individuale e di squadra fissando gli obiettivi per quella seguente. Ecco le sue parole: “Abbiamo perso tre campioni, ma ora dobbiamo pensare al lavoro, a diventare una squadra, a fare gruppo. La coesione può farci crescere. ho avuto la fortuna di stare con Immobile per un anno e da lui ho imparato tanto, mi sarebbe piaciuto averlo ancora qui, è andata così, fa parte della storia della Lazio. Ora però tocca a noi giovani avviare un altro ciclo vincente. Andare oltre senza dimenticare quanto ha fatto chi è diventato leggenda. Per me sarà un anno importante. Nella scorsa stagione sono stato frenato dalla pubalgia. Ora spero di giocare il più possibile e aiutare la Lazio. Cerco il primo gol in biancoceleste. Vorrei farlo sotto la Curva Nord, magari già al debutto in campionato contro il Venezia. E poi mi piacerebbe ripetermi nel derby. Ora che non c’è più Ciro potrei anche tirare qualche rigore. Prima non potevo neanche pensarci. Sui calci piazzati so farmi valere. Tutti quest’anno dovremo fare meglio dell’anno scorso. E non mi riferisco solo al settimo posto in campionato. Bisogna puntare a un posto nelle coppe, pensando di poter arrivare in Champions. Sono arrivati rinforzi di valore e c’è fame di risultati tra noi e tanta voglia di riconquistare l’affetto dei tifosi. Quest’anno dobbiamo pensare per obiettivi a breve termine. Passo dopo passo. Che vuole dire partita dopo partita e vittoria dopo vittoria. Se faremo bene, in primavera potremo essere in lotta per tre fronti. Io poi spero tanto di riuscire a conquistare anche la Nazionale. So però che devo prima fare bene con la Lazio, così potrò meritarmi la chiamata di Spalletti. I giovani che sono in Serie A possono dare tanto alla maglia azzurra. Il mio sogno è di vincere qualcosa quest’anno con la Lazio; alzare un trofeo, magari in Europa”.

Foto: twitter Lazio