Rovella parla dell’infortunio sui social: “La terapia sembrava aver funzionato, ma purtroppo il dolore è tornato”

16/11/2025 | 18:40:02

Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, ha deciso di dire la sua sui social dopo la notizia del fallimento della terapia conservativa e della necessità di sottoporsi a un intervento che lo terrà fuori fino a gennaio. Queste le sue parole, pubblicate in una storia sul suo account Instagram:

“Purtroppo ora sono costretto a operarmi. Dopo il derby, dove ho giocato in condizioni critiche stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero. Sembrava aver funzionato: sono rientrato in campo per allenarmi duramente, ma purtroppo il dolore è tornato. A questo punto l’operazione diventa necessaria. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma sto già facendo il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e per questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO”.

Foto: X Lazio