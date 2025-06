Rovella, l’Inter, la Lazio e i retroscena delle ultime 24 ore

27/06/2025 | 12:17:47

L’Inter si è informata seriamente su Nicolò Rovella, è accaduto nelle ultime 24 ore e non sappiamo se sia stato un semplice sondaggio per cautelarsi in caso di eventuali offerte faraoniche per Calhanoglu. Fatto sta che l’Inter ha provato a mettere sul tavolo una proposta di circa 35 milioni più il prestito di Asllani con diritto di riscatto che può diventare obbligo in determinate circostanze. Un modo per sondare la Lazio che ha il mercato bloccato e che dopo questo weekend (non ieri come raccontato in modo infondato) incontrerà Sarri. La Lazio ha respinto le avances, ricordando che per Rovella c’è una clausola da 50 milioni, bisognerebbe pagarla dopo aver incassato il sì del centrocampista, due passaggi che non sono ancora avvenuti. La posizione complessiva della Lazio resta critica per utilizzare un eufemismo, soltanto i superficiali non se ne sono accorti o fingono di non accorgersene.

Foto: Instagram Rovella