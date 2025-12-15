Rovella: “Gruppo unito e forte, altrimenti non vinci in 9 a Parma. Non vedo l’ora di tornare”

15/12/2025 | 22:17:30

Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, ha parlato a margine della cena di Natale di biancocelesti.

Queste le sue parole: “Dopo la vittoria di Parma bello ritrovarsi qua tutti insieme soprattutto per me che sono fuori da tanto tempo è bello riassaporare il clima del gruppo”.

Sul recupero: “Sta andando tutto molto bene quindi credo che per gennaio dovrei rientrare in gruppo e stare con la squadra. Speriamo di continuare così, ho sofferto tanto in questi mesi. È stato un periodo bello tosto, l’infortunio era più grave di quello che pensavamo ma adesso vedo la luce in fondo al tunnel quindi mi sto riprendendo anche mentalmente”.

L’infortunio: “Mi è dispiaciuto tantissimo non poter giocare in questi mesi con il mister, ero felice anche di essere tornato in Nazionale. L’importante è rialzarsi, sono fiducioso di tornare più in forma di prima. Spero che il mister mi faccia fare queste 50 partite”.

Sulla Nazionale: “Uno pensa sempre alla Nazionale, Gattuso mi ha sempre chiamato mi è stato vicino e questo mi ha aiutato. La Nazionale per ogni giocatore è il massimo, come la Lazio per me. Sono sempre stato vicino ai miei compagni, li ho seguiti anche in trasferta, andando con loro in spogliatoio. Tra noi c’è sempre stato un bel clima, il gruppo squadra è forte”.

Sugli obiettivi: “Secondo me è ancora presto per definire un obiettivo ma vedo sicuramente una buona prospettiva, possiamo e dobbiamo lottare per l’Europa”.

Su Noslin: “Noslin è un ragazzo simpaticissimo, sempre sorridente. Sono felice per lui è forte e lo dimostrerà”.

Foto: sito Lazio